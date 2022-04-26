Чемпион ОИ Редькин: Падин — достойный кандидат на место тренера сборной

Вице-президент Федерации биатлона Югры и олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин высказался о возможном назначении российского специалиста Андрея Падина, до недавнего времени работавшего в команде Беларуси, на место старшего тренера женской сборной России.
«Я считаю, что руководство федерации должно решать вопрос с выбором тренеров, но Андрей Падин – достойный кандидат. Мы с ним тренировались, вместе бегали. Он показал прекрасные результаты с белорусской командой, но, если хочет работать в России, может возглавить и нашу сборную. На тренерском совете нам сказали, что тренеры сборной в основном останутся те же самые, что меня, в принципе, устраивает.
Что касается выборов президента СБР, то Виктор Майгуров – мой друг и является членом нашей общественной организации Федерации биатлона Югры. Мы готовы поддержать его кандидатуру, если он будет выдвигаться на пост президента и подаст заявление в нашу федерацию. Наш регион готов его поддержать», – приводит слова Редькина издание Metaratings.
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