Чемпион ОИ Редькин: Падин — достойный кандидат на место тренера сборной

Вице-президент Федерации биатлона Югры и олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин высказался о возможном назначении российского специалиста Андрея Падина, до недавнего времени работавшего в команде Беларуси, на место старшего тренера женской сборной России.

«Я считаю, что руководство федерации должно решать вопрос с выбором тренеров, но Андрей Падин – достойный кандидат. Мы с ним тренировались, вместе бегали. Он показал прекрасные результаты с белорусской командой, но, если хочет работать в России, может возглавить и нашу сборную. На тренерском совете нам сказали, что тренеры сборной в основном останутся те же самые, что меня, в принципе, устраивает.

Что касается выборов президента СБР, то Виктор Майгуров – мой друг и является членом нашей общественной организации Федерации биатлона Югры. Мы готовы поддержать его кандидатуру, если он будет выдвигаться на пост президента и подаст заявление в нашу федерацию. Наш регион готов его поддержать», – приводит слова Редькина издание Metaratings.