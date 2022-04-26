Стало известно, где продолжит работу бывший тренер украинских биатлонисток Урош Велепец

Федерация биатлона Германии назвала имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб основной команды на следующий олимпийский цикл (до 2026 года). В него вошёл бывший старший тренер женской сборной Украины по биатлону, словенский специалист Урош Велепец.
54-летний Велепец стал помощником старшего тренера мужской сборной Германии, трёхкратного олимпийского чемпиона Марка Кирхнера.
Женскую сборную Германии ещё 1 апреля возглавил норвежский специалист Кристиан Мерингер. Его помощником стал ещё один норвежец — Сверре Рёйселанд, супруг трёхкратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира, норвежской биатлонистки Марте Рёйселанд.
Велепец возглавлял женскую сборную Украины в общей сложности четыре сезона, был тренером команды на двух Олимпиадах — в 2018 и 2022 годах в Пхёнчхане и Пекине.
- 26 апреля 2022
-
22:25
-
21:54
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
12:07
-
11:52
-
00:01
- 25 апреля 2022
-
22:21
-
21:49
-
13:05
-
11:01
- 24 апреля 2022
-
23:39
-
21:17
-
10:49
- 23 апреля 2022
-
16:05
-
10:15
-
09:49
- 22 апреля 2022
-
22:45
-
15:55
-
13:55
-
10:03
-
08:25
- 21 апреля 2022
-
19:08
-
15:46
-
13:25
-
13:08
-
10:02
-
08:39
-
08:23
- 20 апреля 2022
-
23:48
-
10:56
-
09:58
-
08:37
-
08:14