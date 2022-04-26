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Стало известно, где продолжит работу бывший тренер украинских биатлонисток Урош Велепец

Стало известно, где продолжит работу бывший тренер украинских биатлонисток Урош Велепец
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Федерация биатлона Германии назвала имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб основной команды на следующий олимпийский цикл (до 2026 года). В него вошёл бывший старший тренер женской сборной Украины по биатлону, словенский специалист Урош Велепец.

54-летний Велепец стал помощником старшего тренера мужской сборной Германии, трёхкратного олимпийского чемпиона Марка Кирхнера.

Женскую сборную Германии ещё 1 апреля возглавил норвежский специалист Кристиан Мерингер. Его помощником стал ещё один норвежец — Сверре Рёйселанд, супруг трёхкратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира, норвежской биатлонистки Марте Рёйселанд.

Велепец возглавлял женскую сборную Украины в общей сложности четыре сезона, был тренером команды на двух Олимпиадах — в 2018 и 2022 годах в Пхёнчхане и Пекине.

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