«Всё ещё слишком плох в сёрфинге». Легрейд показал, как проводит отпуск на Канарах

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд опубликовал фотографии из отпуска. Спортсмен отдыхает в компании друзей на Канарских островах.
«Я всё ещё слишком плох в сёрфинге, чтобы делиться фотографиями. Но мы наблюдали за тем, как восходит солнце прямо с гор», — подписал снимки Легрейд.
Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда
Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда
Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): в составе сборной Норвегии он выиграл две эстафеты и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта. На главном старте сезона-2021/2022 норвежец не сумел завоевать личных медалей, в его активе – эстафетное золото, в общем зачёте КМ Стурла вновь стал вторым.
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