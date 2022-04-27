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Михаил Шашилов останется старшим тренером женской сборной России по биатлону

Михаил Шашилов останется старшим тренером женской сборной России по биатлону
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Михаил Шашилов продолжит работу со сборной России по биатлону на посту старшего тренера женской национальной команды. Шашилов останется тренером ещё как минимум на один сезон.

«Да, я остаюсь. Продолжу работу в национальной команде. Договоренность такая с Союзом биатлонистов России есть. Старших тренеров, наверное, не будет. Возможно разделение по группам», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Михаил Шашилов стал старшим тренером женской сборной России по биатлону перед сезоном-2020/2021. Вместе с ним в национальную команду пришёл Юрий Каминский, возглавивший мужскую сборную.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.

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