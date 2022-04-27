Михаил Шашилов останется старшим тренером женской сборной России по биатлону

Михаил Шашилов продолжит работу со сборной России по биатлону на посту старшего тренера женской национальной команды. Шашилов останется тренером ещё как минимум на один сезон.
«Да, я остаюсь. Продолжу работу в национальной команде. Договоренность такая с Союзом биатлонистов России есть. Старших тренеров, наверное, не будет. Возможно разделение по группам», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Михаил Шашилов стал старшим тренером женской сборной России по биатлону перед сезоном-2020/2021. Вместе с ним в национальную команду пришёл Юрий Каминский, возглавивший мужскую сборную.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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