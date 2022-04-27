Анфиса Резцова: добиться высоких результатов с Шашиловым нереально — это неправильно

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала то, что Михаил Шашилов останется тренером женской сборной России по биатлону в сезоне-2022/2023. Ранее об этом сообщил сам Шашилов.

«Я даже не знаю. Мне кажется неправильным, что СБР решил оставить Михаила Викторовича тренером женской сборной. Полагаю, добиться высоких результатов с Шашиловым нереально. То, что им сделано… Для меня это непонятно.

Кристина Резцова готовилась под руководством Норицына. Полагаю, она продолжит с ним тренироваться. Кристина идёт своей дорогой, делает своё дело», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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