Чудов — о продлении контракта с Шашиловым: если СБР принял такое решение, то ему доверяют

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов прокомментировал то, что Михаил Шашилов останется тренером женской сборной России по биатлону в сезоне-2022/2023. Ранее об этом сообщил сам Шашилов.
«Это решение тренерского совета, Союза биатлонистов России. Там есть определённый орган, который принимает решения. Если он принял такое решение, значит, они надеются и доверяют данному тренеру. Я не работал с этим тренером. Решение есть, и я не могу его оспаривать», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Первое место заняла норвежка Марте Рёйселанд.
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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