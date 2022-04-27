Губерниев высказался о решении СБР оставить Шашилова тренером женской сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Союза биатлонистов России (СБР) оставить Михаила Шашилова тренером женской сборной России.
«Надо заканчивать с порочной практикой: сначала назначать тренеров, а потом выбирать президента СБР. Я опять не очень понимаю, как на эту ситуацию могут спокойно смотреть Министерство спорта, Олимпийский комитет России. Сначала нужно выбрать руководителя СБР, а потом назначить тренеров. Если останется Майгуров — будет одна история, если будет Нуждов — другая. А если я заявлюсь и выиграю выборы, а за меня все проголосуют? Я щажу претендентов, потому что выиграю с большим перевесом.
Если сейчас говорить про Шашилова — окей. Он будет продолжать работу в сборной с Казакевич, Шевченко, может быть, ещё с кем-нибудь. Но не с Резцовой, Нигматуллиной, Мироновой, Сливко.
Как тренер одной группы — да, вопросов нет. Должен быть старший и должна быть ещё одна или, как минимум, две альтернативные группы условного Падина, Норицына. Как это есть в мужской команде: группа Башкирова и группа Каминского. Старший тренер должен быть обязательно, но это не должен быть Шашилов. Над Шашиловым должен быть человек, который принимает решения», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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