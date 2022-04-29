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Себастиан Самуэльссон показал фото в стиле Гарри Поттера

Себастиан Самуэльссон показал фото в стиле Гарри Поттера
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон выложил свежее фото в своих социальных сетях. Биатлонист показал снимок в стиле известного литературного героя Гарри Поттера. На фото он толкает тележку, которая якобы проходит сквозь стену на платформе под номером 9¾. Это отсылка к эпизоду, неоднократно повторяющемуся в серии книг о Гарри Поттере.

Фото: из личного архива самуэльссона

Также 25-летний Самуэльссон — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира по биатлону, чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнётся в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября.

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