Ульяна Нигматуллина: призовые за медали ОИ от Удмуртии? Стыдно называть

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина рассказала, сколько получила от Удмуртской Республики за медали, завоёванные на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Нигматуллина стала бронзовым призёром в смешанной эстафете и серебряным в женской эстафете.
«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики. 900 тысяч [рублей]? Ещё меньше. Да, за одну медаль», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 млн рублей победителям Игр, 15 миллионов рублей получили чемпионы соревнований, представляющие Ханты-Мансийск.
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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