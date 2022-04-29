Зайцева о призовых Нигматуллиной: хочет больше, пусть меняет регион. 900 тыс. — нормально!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала слова биатлонистки сборной России Ульяны Нигматуллиной. Ранее Нигматуллина рассказала, что ей стыдно называть сумму призовых за медали Олимпиады-2022 в Пекине от Удмуртской Республики. Призовые Нигматуллиной, завоевавшей серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, составляют менее 900 тыс. рублей за одну медаль.

«От каждого региона зависят эти суммы. Чего она переживает? Я такой человек, что думаю: сколько ты заслужил, столько и получил. Как можно это оценивать, мало или много? Не знаю, что она хочет. Если больше, нужно было регион менять! Руководство решает. Мне в Москве тоже раньше, если так сравнивать, за золотые медали давали примерно столько же.

Думаю, 900 тысяч рублей — это нормальная сумма! Плохой жест обсуждать, что тебе дали мало денег. Для чего она это просто выносит? Надо между собой разбираться или говорить руководству, а не выносить проблему. Пусть работает лучше и будет больше зарабатывать! Так не делается. Я считаю, что спортсмен должен быть благодарным. Нужно радоваться в жизни тому, что тебе даётся в принципе», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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