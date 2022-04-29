Васильев: понимаю Нигматуллину — век спортсмена короток. Но у регионов разные возможности

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова биатлонистки сборной России Ульяны Нигматуллиной. Ранее Нигматуллина рассказала, что ей стыдно называть сумму призовых за медали Олимпиады-2022 в Пекине от Удмуртской Республики. Призовые Нигматуллиной, завоевавшей серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, составляют менее 900 тыс. рублей за одну медаль.
«Сложно в данном случае оценивать и принимать чью-то сторону. С одной стороны, я Ульяну понимаю: век спортсмена очень короток, если получился хороший результат, хотелось бы адекватную оценку. С другой стороны, все регионы имеют разные возможности. Не думаю, что руководство Удмуртии просто не захотело выше какой-то цены платить.
Прежде всего это связано с возможностями региона. Поэтому и получилась такая цифра. Но Ульяну тоже понимаю. Хочется, чтобы её труд оценили более высоко», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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