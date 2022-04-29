Богалий — о словах Нигматуллиной: я против, чтобы просить больше. Ценность медали ОИ иная

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала слова биатлонистки сборной России Ульяны Нигматуллиной. Ранее Нигматуллина рассказала, что ей стыдно называть сумму призовых за медали Олимпиады-2022 в Пекине от Удмуртской Республики. Призовые Нигматуллиной, завоевавшей серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, составляют менее 900 тыс. рублей за одну медаль.

«Раньше медали вообще никак не оплачивались. Это немного другая цена. Дальше зависит уже от региона. У всех разные возможности.

Я вообще против всех скандальных высказываний. Всё-таки олимпийская медаль с тобой на всю жизнь. Мне сложно как-то комментировать, потому что у меня другие мысли в голове относительно выступления на Олимпийских играх. Понятно, что награждаются спортсмены на разных уровнях, в том числе и на региональном. Я могу сказать, что город Новосибирск в 2006 году мне подарил большой телевизор. Тогда была такая возможность, понимаете. Регион вот так смог отметить спортсмена. Я против таких высказываний — просить больше. Прежде всего, ценность у олимпийской медали немного другая», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022: