«Есть страны, где ничего не платят!» В Госдуме осудили Нигматуллину за слова о призовых

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова биатлонистки сборной России Ульяны Нигматуллиной. Ранее Нигматуллина рассказала, что ей стыдно называть сумму призовых за медали Олимпиады-2022 в Пекине от Удмуртской Республики. Призовые Нигматуллиной, завоевавшей серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, составляют менее 900 тыс. рублей за одну медаль.

«В России одни из самых высоких призовых на Олимпийских играх. Поэтому для меня удивительно слышать высказывания нашей чемпионки. Может быть, она что-то другое имела в виду. Есть страны, где вообще ничего не платят!

Ребята-олимпийцы едут на Игры прежде всего не за деньгами, а за тем, чтобы победить. Это добрая воля наших руководителей, фондов, которые имеют желание и возможность отметить наших чемпионов. За это им большая благодарность! Я не разделяю мнения Нигматуллиной. Либо мы с вами не знаем всех нюансов, либо она неправа. Кого-то устроят 100 рублей, кого-то не устроят и 100 миллионов», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022: