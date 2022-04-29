Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Нигматуллиной о низких призовых за медали ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова биатлонистки сборной России Ульяны Нигматуллиной. Ранее Нигматуллина рассказала, что ей стыдно называть сумму призовых за медали Олимпиады-2022 в Пекине от Удмуртской Республики. Призовые Нигматуллиной, завоевавшей серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, составляют менее 900 тыс. рублей за одну медаль.

«Регионы исходят из своих собственных возможностей. Если бы детскому доктору в Ижевске дали бы меньше миллиона рублей, он бы не стал стыдиться. Кристина Резцова бегает за богатую Югру, с этой точки зрения. 15 или 12 миллионов ей дали, я не помню точно. Но Ульяна получила достаточно от государства за две свои награды.

Сейчас обидно должно быть олимпийцам, что им не подарили машины. Но всё-таки хотя бы отчасти это компенсировали. Две награды Нигматуллиной: миллионов под 10 она получила, наверное. Мне кажется, это неплохо. Нужно было раньше регион менять. Уехала бы в Тюмень. Никто не мешал Нигматуллиной, кроме соперниц, стать мультимедалисткой, чтобы собрать огромный мешок денег и выступить в стиле Рёйселанд или Фийона Майе. Выиграй три золотые медали — и у тебя будет всё отлично. Спорт — очень честная штука», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022: