Даниил Серохвостов обратился к Тарьею Бё, который готовится впервые стать отцом
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов отреагировал на новость о том, что трёхкратный олимпийский чемпион 33-летний Тарьей Бё и его невеста Гита Симонсен готовятся впервые стать родителями.
«Ваааау. Я рад за вас», — написал Серохвостов в комментариях к посту старшего Бё, добавив эмодзи «сердце» и «лицо любовь».
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
Новость по темеТарьей Бё объявил, что готовится впервые стать отцом
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