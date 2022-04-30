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«Вышел прогуляться». Йоханнес Бё опубликовал новое фото

«Вышел прогуляться». Йоханнес Бё опубликовал новое фото
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал новое фото в социальных сетях.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

«Вышел прогуляться», — подписал снимок младший Бё. Предположительно, Йоханнес уже вернулся с семейного отдыха, который прошёл на Канарских островах (на Гран-Канарии).

Йоханнес с женой Хеддой сыграли на Канарах в теннис:

28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.

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