«Вышел прогуляться». Йоханнес Бё опубликовал новое фото

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал новое фото в социальных сетях.
Фото: из личного архива Йоханнеса Бё
«Вышел прогуляться», — подписал снимок младший Бё. Предположительно, Йоханнес уже вернулся с семейного отдыха, который прошёл на Канарских островах (на Гран-Канарии).
Йоханнес с женой Хеддой сыграли на Канарах в теннис:
28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
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