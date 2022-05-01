Фрида Карлссон обыграла Ханну Эберг в биатлоне

Фрида Карлссон дебютировала как биатлонистка и добилась настоящего успеха, когда выиграла полуфинальную дуэль у Ханны Эберг. Однако в финале Карлссон проиграла.

На соревнованиях в Бруксвалларне организаторы предложили дуэльный формат, сведя в полуфинале лыжницу Карлссон и биатлонистку Эберг. Фрида допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей. Ханна обе ошибки сделала на лёжке. А вот на лыжне Карлссон была ожидаемо быстрее.

В финале Фрида проиграла, допустив шесть промахов – по три на каждом рубеже. Первенствовала Юханна Скоттхейм. Спортсменки стреляли из лазерной винтовки, размер мишеней на рубежах не отличался.

Позже те же участницы соревновались уже в лыжных гонках. Здесь Карлссон была вне конкуренции, опередив Майю Дальквист и Эльвиру Эберг.