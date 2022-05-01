«Спонсоров не ищем, на КМ не побеждаем, но денег нужно больше». Губерниев — Нигматуллиной
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ответ российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной на критику в адрес своих слов про маленькие размеры выплат от региона.
«Быстрее, больше, ещё больше! А биатлонистка Нигматуллина — молодец! Главное — больше денег, и победы придут. Спонсоров искать не собираемся, на Кубках мира, где приличные призовые, не побеждаем, но денег нужно больше.
Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска. Золотой бюст!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.
Напомним, Нигматуллина заявила, что для высших достижений в спорте денег, вложенных регионами и Союзом биатлонистов России, недостаточно.
Новость по темеНигматуллина ответила на критику своих слов о маленьких размерах выплат за медали ОИ
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