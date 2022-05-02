Ирина Казакевич высказалась о медийной активности Вероники Степановой

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич ответила на вопрос, близка ли ей медийная активность олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, лыжницы сборной России Вероники Степановой.

«Подписана на неё в социальных сетях, читаю, слежу. Человек сам выбирает линию поведения.

Сейчас такое время, что спортсмен может поднять свой рейтинг медийностью, правда, это требует времени. Кому-то нравится — дай бог. Я чуть меньше продвинута в этом направлении. Готова включаться в небольших дозах, но по максимуму мне было бы тяжело», — приводит слова Ирины Казакевич «Матч ТВ».

Также посмотрите видео главных успехов биатлонистов сборной России в сезоне-2021/2022: