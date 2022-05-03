Александр Поварницын показал нежное фото с женой, они поженились три дня назад

Российский биатлонист Александр Поварницын опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал нежное фото с супругой, бывшей российской, а затем белорусской биатлонисткой Ариной Яборовой. 28-летний Поварницын и 23-летняя Яборова поженились в минувшие выходные.
«Поддержите любовь», — подписал фотографию Поварницын.
Фото: из личного архива александра поварницына
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Александр Поварницын, на счету которого 114 очков, занял 42-е место в общем зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший 17-е место. На его счету 413 очков. Победу в общем зачёте одержал француз Кентен Фийон Майе. Он заработал 1014 очков и завоевал «Большой хрустальный глобус».
Александр Поварницын тестирует тредбан:
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