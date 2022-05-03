«Возможно, 42 дня без тренировок — это перебор». Доротея Вирер начала подготовку к сезону

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер приступила к подготовке к сезону-2022/2023.

Видео с первой пробежки Доротеи опубликовал в своих социальных сетях супруг биатлонистки Стефано Коррадини. Забавно, что он добавил к ролику стикер со старушкой, поднимающей гантели.

«Возможно, 42 дня без тренировок были перебором», — написала, в свою очередь, Вирер.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.