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«Похоже, теперь мне нравится зелёный». Динара Алимбекова показала свежее фото

«Похоже, теперь мне нравится зелёный». Динара Алимбекова показала свежее фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка сделала селфи в зелёном наряде.

«Похоже, теперь мне нравится зелёный», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Напомним, Динара Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Динары является второе место в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия). Белорусская биатлонистка заработала 589 очков и заняла седьмое место в общем зачёте.

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