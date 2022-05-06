Тренер женской сборной России по биатлону предложил подключить к работе в команде Норицына

Тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин предложил подключить к работе в команде личного тренера Кристины Резцовой Виталия Норицына. Об этом специалист заявил во время онлайн-конференции с российскими СМИ.

Отметим, что главным тренером женской национальной команды в сезоне-2022/2023 станет сам Истомин. Помимо него, в группе будет работать Михаил Шашилов.

Ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023. Тренерами мужской команды станут Юрий Каминский и Сергей Башкиров.

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