Тренер женской сборной России по биатлону предложил подключить к работе в команде Норицына
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Тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин предложил подключить к работе в команде личного тренера Кристины Резцовой Виталия Норицына. Об этом специалист заявил во время онлайн-конференции с российскими СМИ.
Отметим, что главным тренером женской национальной команды в сезоне-2022/2023 станет сам Истомин. Помимо него, в группе будет работать Михаил Шашилов.
Ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023. Тренерами мужской команды станут Юрий Каминский и Сергей Башкиров.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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