Драчёв: зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР. Он сам знает причины

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Виктора Майгурова вновь баллотироваться на пост главы СБР.

«Считаю, что зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Причины? Он сам знаем, по каким причинам. Что касается слов Майгурова на пресс-конференции, то это всё болтовня.



Тренерский штаб сборной вообще никак не оцениваю. Будет новый президент, создаст новый штаб», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

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