Васильев: назначение Шашилова и Истомина — огромная ошибка. Нашим женщинам не повезло

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал назначение Михаила Шашилова и Артёма Истомина тренерами женской сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

«Было очевидно, что Майгуров будет баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Майгуров и Нуждов — два кандидата, сейчас просто официальное заявление. Ничего сверхъестественного не произошло.

Что касается тренерского штаба сборной, то Каминский и Башкиров — прогнозируемые кандидатуры, они показывали достойный результат. А назначение Шашилова и Истомина — огромная ошибка, которая повторяется. Нашим женщинам просто не повезло с тренерским штабом. Думаю, ничего хорошего в женском биатлоне в ближайшие годы ждать не придётся», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме Определён тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/2023

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022