Майгуров оценил предложение о подключении Норицына к работе с женской биатлонной сборной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил предложение тренера женской сборной России Артёма Истомина подключить к работе в команде Виталия Норицына.

«Со стороны Артёма Истомина было высказано предложение привлечь к работе Виталия Норицына. В данном случае я придерживаюсь позиции, что не я или правление кому-то кого-то навязывает, а руководители групп предлагают нам кандидатуры. Если кандидатуры соответствуют критериям Минспорта, то мы соглашаемся с предложением тренеров. Главный в группе Артёма Истомина — он сам.

Думаю, разумно, чтобы в паре с ним работал опытный тренер, у которого есть опыт работы не только в России, но и за рубежом, плюс работа с нашими спортсменками. Считаю, что связка Истомин — Норицын тоже должна быть эффективной», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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