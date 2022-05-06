Майгуров оценил предложение о подключении Норицына к работе с женской биатлонной сборной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил предложение тренера женской сборной России Артёма Истомина подключить к работе в команде Виталия Норицына.
«Со стороны Артёма Истомина было высказано предложение привлечь к работе Виталия Норицына. В данном случае я придерживаюсь позиции, что не я или правление кому-то кого-то навязывает, а руководители групп предлагают нам кандидатуры. Если кандидатуры соответствуют критериям Минспорта, то мы соглашаемся с предложением тренеров. Главный в группе Артёма Истомина — он сам.
Думаю, разумно, чтобы в паре с ним работал опытный тренер, у которого есть опыт работы не только в России, но и за рубежом, плюс работа с нашими спортсменками. Считаю, что связка Истомин — Норицын тоже должна быть эффективной», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
- 6 мая 2022
-
19:43
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:18
-
18:03
-
17:57
- 5 мая 2022
-
09:57
-
09:01
- 4 мая 2022
-
17:17
-
13:44
-
11:27
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:08
-
22:23
-
22:08
-
21:34
-
16:05
-
14:48
-
10:01
-
09:12
-
09:00
- 2 мая 2022
-
17:56
-
12:59
-
10:09
-
09:05
- 1 мая 2022
-
22:07