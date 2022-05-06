Майгуров высказался о главном тренере сборной России по биатлону, приведя в пример Вяльбе

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о главном тренере сборной.
«Эта ситуация не то чтобы двоякая. Я не исключаю, что будет главный тренер, тем более у меня есть кандидат на эту должность — с одной стороны. С другой — прошедший сезон показал, что мы можем и без него, при наличии того, что у президента достаточно времени и он разбирается в спортивных вопросах.
Хороший пример этому — наши соседи, где Елена Валерьевна Вяльбе, являясь и президентом, и главным тренером, эффективно управляет командами.
Моя позиция — абсолютно не вмешиваться в работу тренеров, которым мы дали полномочия и водрузили определённую ответственность. Но все же понимают, что за результат работы, федерации и спортсменов всё равно будет отвечать президент, не главный тренер. Не исключаю кандидатуру главного тренера, но в моём понимании он должен заниматься стратегией подготовки наших спортсменов, начиная с юношей, и в меньшей степени вмешиваться в тренировочный процесс. Я не за то, чтобы главный тренер предложил кандидатуры тренеров – и всё, вариантов нет.
Сегодня в рамках правления мы обсудили кандидатуру каждого тренера. На самом деле, не было других кандидатур, были те или иные вопросы по тренерам, но других предложений реально не было», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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