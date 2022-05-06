Глава СБР назвал имена тренеров, которые могли возглавить женскую сборную России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал имена специалистов, которые могли войти в тренерский штаб женской сборной России в сезоне-2022/2023.

«Другие кандидатуры рассматривались, в том числе кандидатура Андрея Падина. Я лично с ним проводил консультации в период Олимпийских игр в Пекине, мы дважды общались и на чемпионате России. Мы даже не обсуждали условия трудового договора, Андрей сказал, что даст ответ до конца апреля. Пока он принял решение сделать паузу в тренировочной работе, чтобы посвятить больше времени семье. Последние два года он очень мало был с ними. Андрей не говорит, что он больше никогда не будет работать тренером. Возможно, мы к этому вопросу вернёмся. Если он будет готов работать, то его навыки мы всегда сможем применить в той или иной мере.Он также сказал, что не ждёт предложений от других стран или команд, честно ответив, что пока берёт паузу.

Что касается других кандидатур, то на самом деле был предложен Андрей Прокунин. Я проводил позавчера консультации с исполкомом тренерского совета Союза биатлонистов России, это не моё личное мнение. Я посоветовался с регионами и внёс в конечном итоге кандидатуру Артёма Истомина», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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