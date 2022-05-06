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Майгуров ответил, зачем нужна сборная России в период отстранения от международных стартов

Майгуров ответил, зачем нужна сборная России в период отстранения от международных стартов
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о том, зачем нужна сборная биатлонистов в период отстранения от международных соревнований.

«Ответ простой — чтобы не потерять уровень. Сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими, друг друга пиная, мотивируя. Кто-то на кого-то равняется. У меня есть свой опыт, когда я тренировался один. Не скажу, что этот опыт печальный или плохой, но тренироваться среди сильнейших — гораздо лучше, правильнее. Хотя бы периодически такой спарринг должен быть обязательно», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Ранее сегодня, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

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