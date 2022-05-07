Михаил Шашилов сообщил, что больше не является старшим тренером женской сборной России

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что у него больше не будет должности старшего тренера национальной команды в новом сезоне. Биатлонисты будут работать по группам.

«Составы тренировочных огласят после праздников. Сейчас ещё будет согласование, ещё Минспорт будет подписывать критерии. Думаю, 11 мая опубликуем списки. Понимание по составам есть. Сверим все списки с Истоминым, послушаем президента, правление и вперёд, работать.

Должность старшего тренера сборной? Нет. А зачем должность старшего тренера? Предыдущая идея была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то — нет. Страна была с медалями, и слава богу», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 6 мая, на заседании правления Союза биатлонистов России под председательством президента СБР Виктора Майгурова определился состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.

Группы централизованной подготовки сборной возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров – в мужской команде, Михаил Шашилов и Артём Истомин – в женской.