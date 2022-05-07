Тандреволд: до сих пор не смотрела свои гонки с ОИ. Мне просто не нужно этого делать

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд вспомнила свои гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я до сих пор не смотрела гонки с Олимпиады. Для меня это по-прежнему немного болезненно. Мне просто не нужно этого делать. Чувствую, что смогу заново пережить все эмоции от Игр, если просто закрою глаза.

Сейчас я считаю, что было очень хорошо после всего этого просто встать на лыжи и почувствовать, что с моим телом всё в порядке, что я – это я.

Когда вернулась домой из Пекина, я действительно поняла, что, помимо биатлона, есть и другие важные вещи. Возможность быть с моими друзьями, которым всё равно, есть у меня медаль Олимпийских игр или нет. Вся поддержка, добрые слова и любовь, которые я ощущала после Олимпиады, важны», – приводит слова Тандреволд TV2.

Напомним, Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо, спортсменке было сложно стоять на ногах. Она финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.

Норвежку долго приводили в чувства медики и другие биатлонистки. Её унесли со стадиона в бессознательном состоянии.

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