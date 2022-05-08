Эльвира Эберг рассказала, на что потратила деньги с Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала, на что потратила призовые деньги после успешного выступления на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, на Играх Эберг завоевала три медали, победив в составе национальной команды в эстафете, а также став второй в гонке преследования и спринте, на обеих дистанциях уступив норвежке Марте Рёйселанд.

«Вернуться на родину после Олимпиады с тремя медалями, в число которых, конечно же, вошла и золотая, ставшая моей первой на взрослом уровне… это дорогого стоит. Появились спонсоры, внимание от медиа. Такого раньше не было.

Летом я перееду в новую, купленную мной, квартиру. Думаю, что было бы неплохо побаловать себя чем-нибудь приятным. Квартира рядом с лыжным стадионом, и это просто идеально для меня», – приводит слова спортсменки издание Аftonbladet.