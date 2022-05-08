Ханна Эберг рассказала, почему осталась недовольна прошедшим сезоном

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, шведка Ханна Эберг рассказала о надеждах на грядущий биатлонный сезон и обозначила проблемы минувшего.
«Прежде всего я могу прибавить в стрельбе. Хотя, может быть, это просто следствие нахождения в такой хорошей команде – легко усомниться в себе, если в какой-то момент дела идут немного хуже, чем обычно. К стрельбе и к тому, как ты над ней работаешь, всегда особенное отношение, поэтому для меня предельно важно доверять собственному пути и не отвлекаться на то, что делают другие.
Если бы в прошедшем сезоне у меня был такой же процент попаданий, как и в предыдущие годы, то всё могло бы сложиться намного лучше. В этом сезоне не хватало некоторых деталей. Не помогло и то, что старт получился немного неровным», – приводит слова спортсменки издание SVT.
- 8 мая 2022
-
23:42
-
19:39
-
17:31
-
14:34
-
11:53
- 7 мая 2022
-
19:59
-
17:00
-
11:49
-
11:34
-
11:26
-
10:16
-
00:21
- 6 мая 2022
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:18
-
18:03
-
17:57
- 5 мая 2022
-
09:57
-
09:01
- 4 мая 2022
-
17:17
-
13:44
-
11:27
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:08