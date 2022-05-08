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Ханна Эберг рассказала, почему осталась недовольна прошедшим сезоном

Ханна Эберг рассказала, почему осталась недовольна прошедшим сезоном
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Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, шведка Ханна Эберг рассказала о надеждах на грядущий биатлонный сезон и обозначила проблемы минувшего.

«Прежде всего я могу прибавить в стрельбе. Хотя, может быть, это просто следствие нахождения в такой хорошей команде – легко усомниться в себе, если в какой-то момент дела идут немного хуже, чем обычно. К стрельбе и к тому, как ты над ней работаешь, всегда особенное отношение, поэтому для меня предельно важно доверять собственному пути и не отвлекаться на то, что делают другие.

Если бы в прошедшем сезоне у меня был такой же процент попаданий, как и в предыдущие годы, то всё могло бы сложиться намного лучше. В этом сезоне не хватало некоторых деталей. Не помогло и то, что старт получился немного неровным», – приводит слова спортсменки издание SVT.

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