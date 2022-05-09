Эльвира Эберг: забавно, что дети видят во мне ролевую модель
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о собственной популярности. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) шведка завоевала три медали, победив в составе национальной команды в эстафете, а также став второй в гонке преследования и спринте, на обеих дистанциях уступив норвежке Марте Рёйселанд.
«Конечно, сейчас люди больше интересуются мной. Когда пандемия закончилась, больше людей подходит, хотят сделать совместное фото, разговаривают.
В то же время я не считаю нужным выкладывать много информации о себе, о своей личной жизни. Всё это для меня ново. Забавно видеть, что я что-то значу для людей. И забавно, что дети видят во мне ролевую модель. Чувствую, что могу вдохновлять их», — цитирует Эберг Dagbladet.
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