Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг: забавно, что дети видят во мне ролевую модель

Эльвира Эберг: забавно, что дети видят во мне ролевую модель
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о собственной популярности. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) шведка завоевала три медали, победив в составе национальной команды в эстафете, а также став второй в гонке преследования и спринте, на обеих дистанциях уступив норвежке Марте Рёйселанд.

«Конечно, сейчас люди больше интересуются мной. Когда пандемия закончилась, больше людей подходит, хотят сделать совместное фото, разговаривают.

В то же время я не считаю нужным выкладывать много информации о себе, о своей личной жизни. Всё это для меня ново. Забавно видеть, что я что-то значу для людей. И забавно, что дети видят во мне ролевую модель. Чувствую, что могу вдохновлять их», — цитирует Эберг Dagbladet.

Новость по теме
Эльвира Эберг рассказала, на что потратила деньги с Олимпиады в Пекине
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022