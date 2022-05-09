Тарьей Бё критически высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё критически высказался о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.

В частности, российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову было присвоено звание «лейтенант».

«Наверное, дело не в военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но сейчас это вышло в центр внимания. Будь я на их месте, я бы, наверное, отложил мероприятие. Пока что в этом виден символизм и это выглядит неправильным», — приводит слова старшего Бё Dagbladet.