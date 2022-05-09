Тарьей Бё критически высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё критически высказался о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.
В частности, российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову было присвоено звание «лейтенант».
«Наверное, дело не в военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но сейчас это вышло в центр внимания. Будь я на их месте, я бы, наверное, отложил мероприятие. Пока что в этом виден символизм и это выглядит неправильным», — приводит слова старшего Бё Dagbladet.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
17:32
-
12:35
-
12:20
-
09:43
- 8 мая 2022
-
23:42
-
19:39
-
17:31
-
14:34
-
11:53
- 7 мая 2022
-
19:59
-
17:00
-
11:49
-
11:34
-
11:26
-
10:16
-
00:21
- 6 мая 2022
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:18
-
18:03
-
17:57
- 5 мая 2022
-
09:57
-
09:01
- 4 мая 2022
-
17:17
Партнерский контент