Кристиансен: то, что Латыпов получает военные награды, является для нас особенным сигналом
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен критически высказался о проведении церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.
В частности, трёхкратному призёру Олимпиады-2022 российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову было присвоено звание «лейтенант».
«Тот факт, что он (Латыпов) получает военные награды, является для нас совершенно особенным сигналом. В России армия и спорт очень тесно связаны», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.
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