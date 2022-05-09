Стурла Холм Легрейд: спортсмены должны занимать твёрдую позицию, когда что-то идёт не так

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд вслед за другими норвежцами высказался о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.

В частности, российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову было присвоено звание «лейтенант».

«Считаю важным, чтобы мы, спортсмены, осознавали, каково наше влияние и что мы поддерживаем, также важно, чтобы мы были информированы о происходящем. Поэтому я думаю, что на спортсменах лежит определённая ответственность – занять твёрдую позицию, когда что-то идёт не так», – приводит слова Легрейда Dagbladet.