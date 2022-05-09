Алимбекова опубликовала пост в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне рассказала, как всеобщая трагедия отразилась на её семье.

«Хатынь — символ трагедии народа Беларуси во время Великой Отечественной войны.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Мой прадед прошёл войну от Могилёва до Варшавы, где был ранен и госпитализирован. А его мать вместе со всеми жителями деревни Малиновка Белыничского района была сожжена карательным отрядом, так же как Хатынь и многие другие белорусские деревни.

Мы помним подвиг наших дедов и прадедов! Мирного неба над головой, и пусть все войны скорее закончатся», — написала Алимбекова в социальных сетях.

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