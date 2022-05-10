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«Тарьей Бё никогда не устаёт». Легрейд опубликовал фото команды после велотренировки

«Тарьей Бё никогда не устаёт». Легрейд опубликовал фото команды после велотренировки
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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд опубликовал забавные снимки с командой после велотренировки на Мальорке (Испания). Там основная команда Норвегии проводит первый тренировочный сбор при подготовке к сезону-2022/2023.

«Уставшая банда после тренировки в Са Калабора (деревня на Мальорке. – Прим. «Чемпионата»). Кроме Тарьея (Бё). Тарьей никогда не устаёт», — подписал фото Легрейд.

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Напомним, в основной состав мужской сборной Норвегии по биатлону на сезон-2022/2023, помимо Легрейда, вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен. Тренерский штаб составляют Эгиль Кристиансен и Зигфрид Мазе.

Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): он выиграл две эстафеты в составе сборной Норвегии и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта. На главном старте сезона-2021/2022 норвежец не сумел завоевать личных медалей. В его активе одно эстафетное золото. В общем зачёте КМ Стурла вновь стал вторым.

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