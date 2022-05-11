«Чем заслужил?» Антон Бабиков трогательно обратился к жене

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков оставил в социальных сетях трогательное послание супруге.
«Всегда бы так, весь твой день быть рядом и просто не находить времени, чтобы поздравить во всеуслышание. Моя. Люблю. Ты Лучшая, ты самая Красивая. Ты безмерно талантливая, уникальная, сверхъестественная, нежная, утончённая. Чем заслужил?» — написал Бабиков, опубликовав следующее фото.
Фото: из личного архива Антона Бабикова
Бабиков редко делится фактами из личной жизни. Известно, что женой Антона является Алёна Сафина. У пары есть дочь.
30-летний Бабиков также является трёхкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта. Биатлонисту не удалось отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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