«Чем заслужил?» Антон Бабиков трогательно обратился к жене

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков оставил в социальных сетях трогательное послание супруге.

«Всегда бы так, весь твой день быть рядом и просто не находить времени, чтобы поздравить во всеуслышание. Моя. Люблю. Ты Лучшая, ты самая Красивая. Ты безмерно талантливая, уникальная, сверхъестественная, нежная, утончённая. Чем заслужил?» — написал Бабиков, опубликовав следующее фото.

Фото: из личного архива Антона Бабикова

Бабиков редко делится фактами из личной жизни. Известно, что женой Антона является Алёна Сафина. У пары есть дочь.

30-летний Бабиков также является трёхкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта. Биатлонисту не удалось отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).