Кристиансен отреагировал на критику от Драчёва и Васильева по поводу его слов о Степановой

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, биатлонист сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал слова бывшего президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва и двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным выступила с речью, в которой поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. Кристиансен заявил после этого, что его шокировало выступление Степановой. Драчёв, комментируя слова норвежца, сказал, что тот «витает в облаках со своей пропагандой», а Васильев напомнил, что в Норвегии «люди болеют астмой и употребляют огромное количество запрещённых препаратов, что очень сильно влияет на мозг».

«Когда разыгрывают карту астмы и говорят, что наш мозг повреждён незаконными препаратами… Они мало что могут сказать. Это слишком простая риторика с истёкшим сроком годности.

Я действительно не думаю, что их беспокоит, что мы говорим. Можно задаться вопросом, кто же подвержен пропаганде, мы или они», — приводит слова Кристиансена VG.

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