Александр Касперович рассказал, как ему платили зарплату в сборной Болгарии по биатлону

Российский тренер Александр Касперович, который последние два сезона провёл на посту главного тренера сборной Болгарии по биатлону, рассказал, как ему платили зарплату.

«Что касается зарплаты, по крайней мере, нам, тренерам, всё выплатили. Немного в январе была задержка, но не так, что мы остались ни с чем...» — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

Также он оценил поступок болгарского биатлониста Благоя Тодева, который заявил, что три месяца не получал зарплату, а медаль чемпионата Европы продал ради помощи нуждающимся.

«Благой — хороший мальчик, под стать своему имени. Очень перспективный, очень прибавил за два года. Стал чемпионом Европы, выступал на Кубках мира и Олимпийских играх.

Что касается проданной медали, это совсем другая тема. В его родном городе была больная женщина. И он решил помочь: продал медаль и отдал деньги ей. Поступил благородно, я его за этот поступок очень сильно зауважал», — сказал тренер.

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