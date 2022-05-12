Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на первом предсезонном сборе

Стало известно, в каком составе сборная Беларуси по биатлону принимает участие в первом предсезонном сборе в Раубичах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Референт рая».

Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Степан Данилов, Павел Белько.

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Ирина Кручинкина.

Отмечается, что в составе нет Сергея Бочарникова, Максима Воробья, Романа Елётнова и Елены Кручинкиной.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим представителем Беларуси стала Динара Алимбекова, занявшая седьмое место в общем зачёте. У мужчин лучшим стал Антон Смольский (19-е место в общем зачёте).

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