Екатерина Бех, выступавшая за Украину, решила вновь стать россиянкой. У неё статус беженки
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23-летняя биатлонистка Екатерина Бех, которая до 2018 года вызывалась в расширенный состав юниорской сборной России, а в последние годы выступала за национальную команду Украины на этапах Кубка мира, решила восстановить российское гражданство.
В настоящее время спортсменка находится в России и пребывает в статусе беженки. Она уже занимается сбором документов, необходимых для восстановления гражданства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Арена Урала».
Также сообщается, что вскоре Екатерина может приступить к тренировкам в одной из региональных сборных. Она хочет присоединиться к сборной Тюменской области.
Также посмотрите видео, посвящённое спортсменам России, отказавшимся от смены гражданства:
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