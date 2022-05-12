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Максим Цветков рассказал, почему в 11-м классе решил сменить лыжи на биатлон

Максим Цветков рассказал, почему в 11-м классе решил сменить лыжи на биатлон
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Максим Цветков рассказал, почему в юношеском возрасте перешёл из лыж в биатлон.

«До 11-го класса я был лыжником, занимался в спортивной школе в Бабаеве под руководством своего отца, показывал неплохие результаты на российском уровне. Но мы с отцом понимали, что надо развиваться дальше. Были предложения из других регионов. Так получилось, что появился вариант поехать к очень хорошему тренеру в Москву, но перейти в биатлон. Это был Николай Петрович Лопухов, который во многом и воспитал меня тем человеком, какой я есть. Он ввёл меня в профессиональный спорт. То есть главным критерием для нас оказалось желание поработать с очень хорошим тренером. Не ошиблись», — цитирует Цветкова «35Медиа».

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