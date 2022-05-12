Максим Цветков объяснил, из-за чего случился спад в его карьере

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Максим Цветков рассказал, почему случился спад в его спортивной карьере.

«Надо сказать, что долгое время моя карьера развивалась очень хорошо, без каких-то серьёзных испытаний. Результаты в биатлоне у меня сразу пошли по возрастающей. Уже в первый год я выиграл Спартакиаду учащихся, потом чемпионат мира среди юношей, чемпионат мира среди юниоров, а когда перешёл во взрослую команду, то сразу стал чемпионом Европы и были медали с этапов Кубка мира. Меня подкосило то, что в 2018 году нас не пустили на Олимпиаду в Корее. Вот тогда начался самый тяжёлый период в карьере, был сильный психологический спад, потом и здоровье начало подводить, мог вообще закончить со спортом, но меня очень поддержали родственники, семья», — цитирует Цветкова «35Медиа».

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