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Кристиансен отреагировал на слова Вероники Степановой, пообещавшей подобрать ему медведя

Кристиансен отреагировал на слова Вероники Степановой, пообещавшей подобрать ему медведя
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, биатлонист сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на слова чемпионки ОИ-2022 в эстафете, лыжницы сборной России Вероники Степановой.

Ранее Степанова на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным выступила с речью, в которой поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. Кристиансен заявил после этого: «Считаю, что выступление Степановой было шокирующим». Степанова в ответ напомнила, что раньше Кристиансен не стеснялся носить футболку с изображением Путина, и заявила: «Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!»

«Я думаю, это довольно детский ответ. Его сложно воспринимать всерьёз. Во-первых, добраться туда будет довольно сложно. Вот раньше (на Камчатке. — Прим. «Чемпионата») там проходила показательная гонка, но, скорее всего, там её уже не будет. Поэтому я вынужден отказаться от этого приглашения», — приводит слова норвежца Dagbladet.

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