«Хороший выбор». Тарьей Бё отреагировал на переход словенской лыжницы Лампич в биатлон

Трёхкратный олимпийский чемпион 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о переходе словенской лыжницы Анамарии Лампич в биатлон.
«Хороший выбор, добро пожаловать», — написал Бё в комментариях под постом лыжницы в социальных сетях. При этом Тарьей сопроводил свои слова эмодзи «улыбка» и «аплодисменты».
Также пост Лампич о переходе в новый вид спорта прокомментировали и другие биатлонисты, среди которых француженка Жулия Симон и экс-лыжницы Стина Нильссон и Денизе Херрман.
Анамарии Лампич 26 лет. Она дебютировала в Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.
Ранее Лампич выступила с критикой своей национальной федерации, которая, по её словам, не заботится об удержании спортсменов на элитном уровне.
Самые быстрые биатлонисты в сезоне. Есть ли среди них наши?
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