Виктор Майгуров прокомментировал отказ Минюста регистрировать новый устав СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отказ Министерства юстиции регистрировать новый устав организации.

«Факт отказа – это рабочий момент. Как говорят в Минюсте, ни один устав не принимается с первого раза. Многие, кто так или иначе занимался регистрацией документов, думаю, сталкивались с такой ситуацией, так что неожиданностью она для нас не стала. Продолжаем двигаться в этом направлении.

В большей степени это технические замечания и уточнение формулировок. Есть одно принципиальное несогласие надзорного органа по поводу того, что право голоса у нас имеют только аккредитованные организации, хотя это положение было инициировано и поддержано всеми делегатами конференции, которая состоялась в Тюмени в конце марта этого года. Этот момент мы обсудим ещё раз на отчётно-выборной конференции. С другой стороны, мы не получили никаких замечаний по такому принципиальному моменту, как создание исполкома СБР с одновременным упразднением совета СБР и правления СБР, – это указывает на правильность решения по этому вопросу», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.