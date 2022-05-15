Карим Халили: к сожалению, в этом году не было возможности передохнуть, съездить на море
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили рассказал, по какой причине не съездил в отпуск в этом году.
«Весной, когда сезон заканчивается, у нас есть какая-то возможность передохнуть, съездить на море. К сожалению, в этом году такой возможности не было. Во-первых, тяжёлая обстановка с тем, чтобы куда-то выехать, во-вторых, очень много встреч после Олимпийских игр. Если обычно в это время стараешься как-то немножко поддерживать себя в физической форме тренировками и отдыхать, то здесь приходилось постоянно со встречи на встречу — и между этим тренироваться. Поэтому, конечно, в этом году весенний период получился довольно-таки плотным», — сказал Халили на YouTube-канале «Народное телевидение Хибины».
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